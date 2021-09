Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2021 ore 19:15 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Viabilità DEL 22 SETTEMBRE 2021 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO INCIDENTE RISOLTO, IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA LA CIRCOLazioNE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE SEMPRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E APPIA NEL SENSO OPPOSTO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A VIALE TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO SULLA VIA AURELIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE DA VIA GRAZIANO A VIA RISERVA DELLA TORRETTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA DI BOCCEA, TRA VIA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021)DEL 22 SETTEMBREORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO INCIDENTE RISOLTO, IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA LA CIRCONE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE SEMPRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E APPIA NEL SENSO OPPOSTO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A VIALE TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO SULLA VIA AURELIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE DA VIA GRAZIANO A VIA RISERVA DELLA TORRETTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA DI BOCCEA, TRA VIA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Ardeatina, rinviato inizio lavori ripavimentazione stradale Ardeatina a partire dal giorno 22 settembre 2021 in orario notturno e con l'istituzione del senso unico direzione Roma." "Problematiche sopraggiunte in questi giorni non permettono di proseguire ...

