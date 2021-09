Uma Thurman sta con le donne e svela il suo segreto più oscuro

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo ha fatto per «lee le ragazze tutte». Perché crede fermamente nel diritto di scelta di una donna. Lascia senza parole la lettera aperta che Umaha scritto al quotidiano Washington Post. Nel quale racconta il suo «più». Ovvero la scelta di interrompere una gravidanza quando era una ragazza. Non lo ha fatto a cuor leggero. Né allora, né oggi. Perché l’aborto continua a essere un argomento usato dalla politica a fini elettorali e propagandistici. Senza pensare alle conseguenze concrete nella vita quotidiana femminile. Umaha scritto un articolo per il Washington Post nel quale rivela unintimo che le ha cambiato l’esistenza. Ecco perché ha deciso adesso di parlare del suo aborto. Foto Ansa Perché Umaha raccontato ...

Cinematographe.it - FilmIsNow

si è schierata contro la nuova legge per la regolamentazione dell'aborto in Texas e ha raccontato la sua personale esperienza L'introduzione in Texas di una legge che limita fortemente l'aborto.