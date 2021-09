Trump torna alla carica contro sua nipote (e il New York Times): la querela da 100 milioni di dollari per l’inchiesta sulle tasse non pagate (Di mercoledì 22 settembre 2021) 100 milioni di dollari: è la cifra, centesimo più centesimo meno, che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe arrivare a chiedere alla nipote, Mary Trump, e al New York Times, per alcune storie bomba (vincitrici di Pulitzer) sulle finanze del tycoon. Il quotidiano e la nipote sono accusati da Trump di aver cospirato per ottenere le sue dichiarazioni dei redditi. Il danno viene definito «incalcolabile ma comunque di non meno di 100 milioni di dollari». Secondo le accuse di Trump, Mary e tre giornalisti del New York Times – Susanne Craig, David Barstow e Russell Buettner – sarebbero coinvolti in quello ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) 100di: è la cifra, centesimo più centesimo meno, che l’ex presidente degli Stati Uniti Donaldpotrebbe arrivare a chiedere, Mary, e al New, per alcune storie bomba (vincitrici di Pulitzer)finanze del tycoon. Il quotidiano e lasono accusati dadi aver cospirato per ottenere le sue dichiarazioni dei redditi. Il danno viene definito «incalcolabile ma comunque di non meno di 100di». Secondo le accuse di, Mary e tre giornalisti del New– Susanne Craig, David Barstow e Russell Buettner – sarebbero coinvolti in quello ...

