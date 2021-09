Star Wars | Visions | la recensione | Una contaminazione scritta nelle stelle

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ladi, la serie anime antologica completa composta da 9 cortometraggi creati da studi giapponesi ispirandosi al mondo di George Lucas, dal 22 Settembre su Disney+.e il Giappone, due mondi destinati a incontrarsi. Un cerchio che si chiude, visto che Akira Kurosawa figurava tra le fonti di ispirazione dichiarate di George Lucas per il primo film che ha dato il via alla saga nel 1977. In questadivedremo come questo incontro scrittodi una galassia lontana lontana sia riuscito e stuzzicante, illuminato da alcune eccellenze assolute, al netto di un paio di episodi meno centrati. Si tratta di una raccolta di ...