Star in the Star tenta di risollevarsi con il doppio smascheramento e l'arrivo di Paul McCartney (Di mercoledì 22 settembre 2021) Star in the Star Si cerca di correre ai ripari o forse semplicemente di salvare il salvabile. Dopo il flop della prima puntata e i rumors sul malcontento di Mediaset sulla realizzazione (che potrebbe sfociare in una denuncia), torna Star in the Star con alcune (piccole) novità. Dopo l'eliminazione nella prima puntata di Massimo Di Cataldo, che ha indossato i panni di Elton John, una nuova leggenda calcherà il palco di Ilary Blasi: Paul McCartney. L'artista che ha deciso di interpretare l'ex Beatles si affiancherà ai 9 concorrenti già in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero. I giudici Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci ...

