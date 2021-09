Serracchiani (Pd): 'Con il bastone del comando a Salvini nella Lega c'è spazio per i no - vax' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una analisi sconsolata ma realistica: "Non ci sono governatori o ministri che tengano: Salvini ha impugnato il bastone del comando nella Lega e con poche parole ha messo a tacere i supposti 'moderati'. Leggi su globalist (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una analisi sconsolata ma realistica: "Non ci sono governatori o ministri che tengano:ha impugnato ildele con poche parole ha messo a tacere i supposti 'moderati'.

Advertising

PDSACentro : RT @Deputatipd: Oggi a Salerno con la Capogruppo al Senato @SimonaMalpezzi per visitare importanti realtà imprenditoriali e sociali del ter… - globalistIT : - Bruno74242829 : RT @Deputatipd: Oggi in piazza con i lavoratori ITA. L'azienda non può rifiutare l’applicazione del contratto collettivo, è una violazione… - tizenari : @pdnetwork @serracchiani @altrogiornorai1 VERGOGNATI x quello che hai detto riguardo il green pass! I nostri nonni… - emimatite : RT @Deputatipd: Oggi in piazza con i lavoratori ITA. L'azienda non può rifiutare l’applicazione del contratto collettivo, è una violazione… -