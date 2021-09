Sangue sulla strada, con la moto finisce contro un camion. È morto sul colpo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tragedia a Palermo, un uomo di 62 anni è morto a seguito di un terribile incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi. Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo che porta verso l’autostrada Paleremo – Mazara del Vallo. A quanto si apprende dai media locali, secondo una prima ricostruzione l’uomo, Antonino Campagna di 62 anni, stava percorrendo un tratto di strada sopra il Ponte dello svincolo di via Belgio quando si è scontrato con un camion. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe scontrato con un camion. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il mezzo pesante si è fermato poco più avanti. Sono in corso i rilievi della polizia municipale di Palermo per ricostruire la dinamica del tragico evento. Sul posto anche un’ambulanza del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tragedia a Palermo, un uomo di 62 anni èa seguito di un terribile incidentele nel primo pomeriggio di oggi. Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo che porta verso l’autoPaleremo – Mazara del Vallo. A quanto si apprende dai media locali, secondo una prima ricostruzione l’uomo, Antonino Campagna di 62 anni, stava percorrendo un tratto disopra il Ponte dello svincolo di via Belgio quando si è scontrato con un. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe scontrato con un. Per ilciclista non c’è stato nulla da fare. Il mezzo pesante si è fermato poco più avanti. Sono in corso i rilievi della polizia municipale di Palermo per ricostruire la dinamica del tragico evento. Sul posto anche un’ambulanza del ...

