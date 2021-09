Pronto il vaccino per i bambini di 5 anni, Matteo Bassetti “Bene, devono farlo subito” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il vaccino per i bambini piccolo potrebbe essere una realtà già tra poche settimane. Ma non tutti gli esperti sono d’accordo. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 3970 unità. Da ieri 67 morti e 6850 guariti. I casi attualmente positivi scendono ancora: 106.559, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilper ipiccolo potrebbe essere una realtà già tra poche settimane. Ma non tutti gli esperti sono d’accordo. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 3970 unità. Da ieri 67 morti e 6850 guariti. I casi attualmente positivi scendono ancora: 106.559, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

sindacando : ??L’azienda farmaceutica Pfizer ha reso noto con un comunicato, che il suo vaccino a mRna, sviluppato insieme a BioN… - Univers1970 : @m_logrippo @OfficialASRoma @RegioneLazio Il vaccino non è un chip. È solo un percorso per lui. Il vaccino contiene… - alfredo_maffei : @gian_piccinato guarda che mi riferivo proprio a coloro che per principio non vogliono vaccinarsi!!!!! io ho fatto… - isj135 : @marcoadami1 @draco_foil hanno pronto il vaccino contro l'hiv. quindi appena si allenta l'inculazione di questo si inizia con quello - LeracDeLaMole : @GavinoSanna1967 Tanto il vaccino è già pronto, va bene per qualsiasi virus -