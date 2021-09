PC Rilasciato DualSenseX 1 3 9

Leggi su gamesandconsoles

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo sviluppatore Paliverse haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 1.3.9.è un applicazione per windows che vi permette di connettere il tuo controller DualSense al PC ed emulare un controller Xbox 360 o un controller DualShock 4 che può essere utilizzato su qualsiasi gioco o piattaforma come Steam, Xbox Games, Epic Store, ecc. L’obiettivo principale fin dall’inizio è di avere il supporto all’ Adaptive Triggers in modo nativo su alcuni giochi. Installazione Per utilizzare, Scarica l’ultima versione di-Setup.zip in Risorse Per installare, fare doppio clic su-Setup.exe. Molto importante è necessario ottenere il driver ViGEmBus: Scarica i driver ViGEmBus più recenti dalla pagina di rilascio di ViGEmBus . Per ...