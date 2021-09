Meloni, faccia a faccia con la Palombelli. Scintille su no vax, green pass, Michetti e Calenda (video) (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Non mi ricordo che vi sia stata mai una simile campagna di irrisione verso un candidato“. Giorgia Meloni siede in studio davanti a Barbara Palombelli che conduce Stasera Italia su Rete4 e difende Enrico Michetti dagli attacchi continui, a volte anche un po’ sguaiati, che gli giungono dagli avversari. E ciò da quando Carlo Calenda ha fiutato nell’aria la possibilità di raccattare voti anche nel centrodestra e ha cominciato a ridacchiare sulle citazioni di Michetti che rimandano all’antica Roma. Meloni ricorda il curriculum di Michetti, afferma di averlo trovato convincente e credibile, e alla Palombelli che le dice che a destra c’è chi, come Buttafuoco, si sarebbe aspettato che FdI convergesse su Calenda, risponde seccata: “Mi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Non mi ricordo che vi sia stata mai una simile campagna di irrisione verso un candidato“. Giorgiasiede in studio davanti a Barbarache conduce Stasera Italia su Rete4 e difende Enricodagli attacchi continui, a volte anche un po’ sguaiati, che gli giungono dagli avversari. E ciò da quando Carloha fiutato nell’aria la possibilità di raccattare voti anche nel centrodestra e ha cominciato a ridacchiare sulle citazioni diche rimandano all’antica Roma.ricorda il curriculum di, afferma di averlo trovato convincente e credibile, e allache le dice che a destra c’è chi, come Buttafuoco, si sarebbe aspettato che FdI convergesse su, risponde seccata: “Mi ...

niky40786498 : @EmilianoCarusel @Fabio_DAmico50 @mattiapatrini_ Il fatto che ci sia gente che pensa faccia politica e non i cazzi… - antonellacirce1 : @StaseraItalia colombina ieri la Meloni ti ha asfaltato! La tua faccia era emblematica! - umbertoliuzzo : RT @CitriniEmma: La faccia mummificata della Palombelli durante l'intervista a Giorgia Meloni vale la sopportazione di vederla in tv ????gran… - paolo_r_2012 : RT @CitriniEmma: La faccia mummificata della Palombelli durante l'intervista a Giorgia Meloni vale la sopportazione di vederla in tv ????gran… - CitriniEmma : La faccia mummificata della Palombelli durante l'intervista a Giorgia Meloni vale la sopportazione di vederla in tv ????grande @GiorgiaMeloni

