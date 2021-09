Lombardia: Pd, 'passaggio Fermi e Piazza per mascherare debolezza Salvini' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milano, 22 set. (Adnkronos) - "È triste vedere il passaggio di due ex liberali moderati come Fermi e Piazza alla Lega sovranista e di destra, tanto più in un momento in cui questo passaggio serve solo a Salvini per tentare di mascherare la debolezza esterna, rispetto al centrodestra, ma soprattutto interna al suo partito, sempre più spaccato". Lo dichiarano il segretario del Pd Lombardia Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul a commento del passaggio di due esponenti di Forza Italia in consiglio regionale, Alessandro Fermi, presidente dell'assemblea, e Mauro Piazza alla Lega. "Di questi e altri passaggi si parla da tempo, ma avvengono solo ora, perché un Salvini sotto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milano, 22 set. (Adnkronos) - "È triste vedere ildi due ex liberali moderati comealla Lega sovranista e di destra, tanto più in un momento in cui questoserve solo aper tentare dilaesterna, rispetto al centrodestra, ma soprattutto interna al suo partito, sempre più spaccato". Lo dichiarano il segretario del PdVinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul a commento deldi due esponenti di Forza Italia in consiglio regionale, Alessandro, presidente dell'assemblea, e Mauroalla Lega. "Di questi e altri passaggi si parla da tempo, ma avvengono solo ora, perché unsotto ...

