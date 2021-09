LDA in lacrime ad Amici: momento di commozione per il figlio di Gigi D’Alessio all’incontro con Rudy Zerbi (Di mercoledì 22 settembre 2021) LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, si è molto emozionato durante il suo primo incontro con Rudy Zerbi nella scuola di Amici. Il cantante non ha trattenuto le lacrime e il tutto è stato ricondiviso in video tramite i canali social del talent show di Maria De Filippi. Dopo l’inizio del programma, il giovane è stato accusato di essere un raccomandato e in sua difesa è intervenuto il fratello Claudio. Luca D’Alessio, lacrime ad Amici: “Ho dei vuoti dentro” Dopo la prima puntata di Amici, Luca D’Alessio in arte LDA lo aveva messo in conto: il paragone con il celebre padre Gigi D’Alessio gli peserà come un macigno sulle spalle e “Se dovessi entrare la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) LDA, ildi, si è molto emozionato durante il suo primo incontro connella scuola di. Il cantante non ha trattenuto lee il tutto è stato ricondiviso in video tramite i canali social del talent show di Maria De Filippi. Dopo l’inizio del programma, il giovane è stato accusato di essere un raccomandato e in sua difesa è intervenuto il fratello Claudio. Lucaad: “Ho dei vuoti dentro” Dopo la prima puntata di, Lucain arte LDA lo aveva messo in conto: il paragone con il celebre padregli peserà come un macigno sulle spalle e “Se dovessi entrare la ...

Advertising

Rodica17957578 : RT @fanpage: #Amici21, LDA si lascia andare alle sue fragilità - infoitcultura : LDA, figlio di D’Alessio, in lacrime ad Amici: “Pensano siano tutto bello, ma ho dei vuoti dentro” - infoitcultura : Amici 21, LDA in lacrime e lezione con Zerbi: “Questo è il mio sogno!” | Video Witty Tv - infoitcultura : Amici 21: LDA in lacrime con Rudy Zerbi e il sogno con il papà Gigi - infoitcultura : Amici 21, LDA in lacrime parla del padre Gigi e dei pregiudizi della gente: ‘Ho dei vuoti’ -