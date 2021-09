Lazio, problemi per Zaccagni: Pedro scalda nuovamente i motori (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mattia Zaccagni ha un piccolo risentimento muscolare, contro il Torino nuova chance da titolare per Pedro Un giorno per capire qualcosa in più e per decidere. Una rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi. Sarri, che non sarà in panchina per squalifica, riflette sugli undici da schierare in campo contro il Torino, con un pensiero, per quanto piccolo e infinitesimale, che va anche al derby. Dall’allenamento di ieri, il primo della settimana, si è capito poco e nulla. Il mister ha, come sempre, mischiato un po’ le carte, Come raccontato da Il Corriere dello Sport, molto però si lega alle condizioni di Zaccagni. L’ex Verona sembra essere alle prese con un affaticamento, visto che ha lavorato in palestra. Ed è per questo che ieri sul campo si muoveva Pedro, che potrebbe giocare la seconda di fila in quattro giorni. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mattiaha un piccolo risentimento muscolare, contro il Torino nuova chance da titolare perUn giorno per capire qualcosa in più e per decidere. Una rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi. Sarri, che non sarà in panchina per squalifica, riflette sugli undici da schierare in campo contro il Torino, con un pensiero, per quanto piccolo e infinitesimale, che va anche al derby. Dall’allenamento di ieri, il primo della settimana, si è capito poco e nulla. Il mister ha, come sempre, mischiato un po’ le carte, Come raccontato da Il Corriere dello Sport, molto però si lega alle condizioni di. L’ex Verona sembra essere alle prese con un affaticamento, visto che ha lavorato in palestra. Ed è per questo che ieri sul campo si muoveva, che potrebbe giocare la seconda di fila in quattro giorni. ...

