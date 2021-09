Advertising

MoliPietro : Inferno a La Palma: la lava invade le case (Video) - meteogiornaleit : INFERNO a La Palma, l’eruzione non si ferma. La LAVA invade le case, video >>> VAI ALL'ARTICOLO >>>… - 1Atsuhimerose2 : RT @3BMeteo: Aggiornamento da #LaPalma sull'eruzione del vulcano #CumbreVieja sono 5000 gli sfollati. ?? - Mustapha1508 : RT @3BMeteo: Aggiornamento da #LaPalma sull'eruzione del vulcano #CumbreVieja sono 5000 gli sfollati. ?? - cangurosso : RT @3BMeteo: Aggiornamento da #LaPalma sull'eruzione del vulcano #CumbreVieja sono 5000 gli sfollati. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inferno Palma

...del under 15 essere situazione drammatica alle Canarie l'avanza inghiottisce le case come se fossero di carta racconta una donna da domenica all' isola di Lasi è trasformato in unla ......colleghi del under 15 situazione drammatica alle Canarie La l'avanza inghiottisce le case come se fossero di carta racconta una donna da domenica all' isola di Lasi è trasformato in un...Inferno a La Palma, l’eruzione non si ferma. La LAVA invade le case. Circa duecento edifici distrutti ed oltre 6000 abitanti evacuati.L'avanzata della lava è inarrestabile nell'isola di La Palma, dove è tornato ad eruttare il vulcano Cumbre Veja distruggendo tutto ciò ...