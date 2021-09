Covid: Draghi, 'doneremo 45 mln vaccini entro fine anno a Paesi poveri' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Al Global Health Summit di Roma l'Italia si è impegnata a donare 15 milioni di dosi di vaccino entro la fine dell'anno, e oggi sono lieto di annunciare che siamo pronti a triplicare il nostro sforzo, donando altri 30 milioni di dosi entro la fine dell'anno" ai Paesi più poveri, nell'ambito del programma Covax. L'impegno per l'Italia sale così a 45 mln di dosi. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al 'Global Covid-19 Summit', nel contesto della settimana di alto livello dell'Assemblea generale dell'Onu. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Al Global Health Summit di Roma l'Italia si è impegnata a donare 15 milioni di dosi di vaccinoladell', e oggi sono lieto di annunciare che siamo pronti a triplicare il nostro sforzo, donando altri 30 milioni di dosiladell'" aipiù, nell'ambito del programma Covax. L'impegno per l'Italia sale così a 45 mln di dosi. Così il premier Mario, intervenendo al 'Global-19 Summit', nel contesto della settimana di alto livello dell'Assemblea generale dell'Onu.

