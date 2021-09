Cecilia Rodriguez | shopping con semi Senza veli a Milano

Cecilia Rodriguez, shopping (con semi topless) a Milano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pomeriggio di relax per Cecilia Rodriguez, che si è concessa un po’ di shopping in compagnia. La modella argentina è stata pizzicata dai paparazzi intenta a provarsi dei sandali da Casadei, in centro a Milano. Le scarpe scelte dalla sorella di Belen non passano inosservate. Il modello Flora, in pelle effetto coccodrillo rosso, ha infatti un alto plateau e un tacco vertiginoso di 14 centimetri. Outfit comodo ma super sexy Cecilia Rodriguez è arrivata nel negozio del noto brand di calzature con un look comodo ma super sexy, che ha quasi scatenato un incidente hot. Camperos alla caviglia neri, jeans morbidi e soprattutto un crop top rivelatore. Tenuto insieme da un laccio sulla pancia, la micro-maglia color verde salvia era così corta che ha svelato un underboob bollente. Consapevole di ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pomeriggio di relax per, che si è concessa un po’ diin compagnia. La modella argentina è stata pizzicata dai paparazzi intenta a provarsi dei sandali da Casadei, in centro a. Le scarpe scelte dalla sorella di Belen non passano inosservate. Il modello Flora, in pelle effetto coccodrillo rosso, ha infatti un alto plateau e un tacco vertiginoso di 14 centimetri. Outfit comodo ma super sexyè arrivata nel negozio del noto brand di calzature con un look comodo ma super sexy, che ha quasi scatenato un incidente hot. Camperos alla caviglia neri, jeans morbidi e soprattutto un crop top rivelatore. Tenuto insieme da un laccio sulla pancia, la micro-maglia color verde salvia era così corta che ha svelato un underboob bollente. Consapevole di ...

MrGioGio77 : 'È un vero peccato che sei fidanzata, se no sai cosa ti facevo?' - Oddio vibes à la Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser… - DonnaGlamour : Camerino bollente: lo scatto di Cecilia Rodriguez che manda in tilt i fans - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, 'come mi ha ridotto la seconda dose'. Vaccino, lo sfogo: quando le reazioni picchiano duro - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e l’amore per Ignazio Moser. Sui social scoppia la polemica: “Chi si crede di essere?” - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, se l’è vista davvero brutta: la sua faccia dice tutto -