Biden | da Usa 350 mln per distribuire vaccini ai più poveri

NicolaPorro : Ma non era #Trump il cattivo? Guardate che succede nell'America di #Biden...?? - Adnkronos : Il presidente Usa #Biden lancia l’allarme: “Prepariamoci ad affrontare un’altra pandemia”. - riotta : La carica degli agenti della Migra a cavallo contro i profughi haitiani costa a Biden aspre critiche anche dal partito democratico USA - lucianoghelfi : Schiarita nei rapporti #Usa -#Francia: colloquio #Biden - #Macron, accordo su consultazioni che garantiscano fiduci… - hurree16 : RT @ilriformista: L’America non li vuole, migranti o profughi che siano: stiano a casa loro @gioacchinocriac #Usa #migranti #frustate https… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Usa

In questi giorniincontrerà alla Casa Bianca anche i vertici del 'collettivo dei quattro ... Il Regno Unitola sua stretta relazione con il secondo cerchio per fungere da collegamento tra gli ...Finalmente gli Stati Uniti si aprono di nuovo al mondo. Il presidente americano, Joe, ha annunciato lunedì che a novembre porrà fine al divieto di viaggiare neglida 33 Paesi, tra cui i membri dell'Unione europea e il Regno Unito. Non è stata ancora dichiarata la data ma si ...Roma, 22 set. (LaPresse) – “Sappiamo che per sconfiggere la pandemia di Covid-19, dobbiamo sconfiggerla ovunque”, e manterrò la promessa “che l’America diventerà l’arsenale dei vaccini, come siamo sta ...“L’America deve diventare l’arsenale di vaccini, come è diventata l’arsenale della democrazia”. Così Joe Biden nel discorso con cui ha aperto il summit virtuale organizzato dalla Casa Bianca per la lo ...