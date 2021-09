Baldo the Guardian Owls su Switch è tra i giochi più scaricati di agosto nonostante i tanti problemi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nintendo ha pubblicato l'elenco dei giochi Nintendo Switch più scaricati in Europa attraverso l'eShop, svelando così quali sono stati i più popolari di agosto 2021. Nella top 15 figura anche Baldo: The Guardian Owls, il gioco italiano tra Zelda e Studio Ghibli che si attesta al 13° posto. Al primo posto invece troviamo Minecraft che continua a vendere bene sulla console ibrida: al secondo posto si piazza Among Us, mentre a chiudere il podio troviamo The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Di seguito potete trovare la classifica completa che mostra quali sono i 15 giochi più scaricati sullo shop di Nintendo. Vi ricordiamo che Baldo: The Guardian Owls è disponibile per Nintendo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nintendo ha pubblicato l'elenco deiNintendopiùin Europa attraverso l'eShop, svelando così quali sono stati i più popolari di2021. Nella top 15 figura anche: The, il gioco italiano tra Zelda e Studio Ghibli che si attesta al 13° posto. Al primo posto invece troviamo Minecraft che continua a vendere bene sulla console ibrida: al secondo posto si piazza Among Us, mentre a chiudere il podio troviamo The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Di seguito potete trovare la classifica completa che mostra quali sono i 15piùsullo shop di Nintendo. Vi ricordiamo che: Theè disponibile per Nintendo ...

