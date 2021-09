Allegri: “Spesso manca attenzione e cattiveria. Rabiot? Ha 10 gol nelle gambe” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Max Allegri, tecnico della Juve, ha parlato a Dazn dopo il successo della Juve sullo Spezia. Questo un altro stralcio delle sue parole: “Dobbiamo avere la pazienza di allargare il gioco. Nel primo tempo lo abbiamo fatto, potevamo farlo ancora meglio. Abbiamo sbagliato tanti palloni da ultimo passaggio, però su questo dobbiamo migliorare. Diciamo che siamo anche in un momento di poca serenità, perchè due punti in quattro parite non era facile giocare una partita libera di testa. Stasera questa è stata una bella vittoria, quindi devo fare i complimenti ai ragazzi perchè non era semplice contro uno Spezia che gioca bene, che dà ritmo, che corre. Abbiamo fatto un bel primo tempo, abbiamo tirato tantissimo in porta, il portiere è stato bravissimo. Però nel calcio al primo tiro prendi gol e poi dopo hai rischiato di capitolare sul 2-1”. Poca rabbia: “Solo oggi abbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Max, tecnico della Juve, ha parlato a Dazn dopo il successo della Juve sullo Spezia. Questo un altro stralcio delle sue parole: “Dobbiamo avere la pazienza di allargare il gioco. Nel primo tempo lo abbiamo fatto, potevamo farlo ancora meglio. Abbiamo sbagliato tanti palloni da ultimo passaggio, però su questo dobbiamo migliorare. Diciamo che siamo anche in un momento di poca serenità, perchè due punti in quattro parite non era facile giocare una partita libera di testa. Stasera questa è stata una bella vittoria, quindi devo fare i complimenti ai ragazzi perchè non era semplice contro uno Spezia che gioca bene, che dà ritmo, che corre. Abbiamo fatto un bel primo tempo, abbiamo tirato tantissimo in porta, il portiere è stato bravissimo. Però nel calcio al primo tiro prendi gol e poi dopo hai rischiato di capitolare sul 2-1”. Poca rabbia: “Solo oggi abbiamo ...

