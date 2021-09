Weekend a Ravenna con Dante (anche in versione «pop») (Di martedì 21 settembre 2021) C’è sempre un buon motivo per tornare a Ravenna: riscoprire i suoi mosaici patrimonio Unesco che raccontano la sua grande storia, le sue chiese e i suoi palazzi antichi, l’arte di strada che con ben ottanta opere la rende (anche) capitale della Street Art. Ma questa città è persino di più: è uno dei luoghi di Dante, «l’ultimo rifugio» che accolse il Sommo Poeta in esilio e in cui concluse la stesura della Divina Commedia. Anche per questo, in occasione del settecentesimo anniversario della sua morte, quest’anno è l’occasione perfetta per riscoprire i luoghi a lui più cari e che lo hanno ispirato, prima e dopo grandi novità. Oltre ai grandi classici legati a Dante come la zona del Silenzio – costruita intorno alla tomba del poeta che comprende il Quadrarco di Braccioforte, la chiesa di San Francesco e il complesso conventuale francescano – o le tracce della Ravenna trecentesca (dove Dante trascorse i suoi ultimi anni, dalle case dei Da Polenta e quella dei Traversari fino alla pineta citata nella descrizione del Paradiso terrestre), quest’autunno Ravenna ha in serbo inaugurazioni imperdibili legate al poeta. Leggi su vanityfair (Di martedì 21 settembre 2021) C’è sempre un buon motivo per tornare a Ravenna: riscoprire i suoi mosaici patrimonio Unesco che raccontano la sua grande storia, le sue chiese e i suoi palazzi antichi, l’arte di strada che con ben ottanta opere la rende (anche) capitale della Street Art. Ma questa città è persino di più: è uno dei luoghi di Dante, «l’ultimo rifugio» che accolse il Sommo Poeta in esilio e in cui concluse la stesura della Divina Commedia. Anche per questo, in occasione del settecentesimo anniversario della sua morte, quest’anno è l’occasione perfetta per riscoprire i luoghi a lui più cari e che lo hanno ispirato, prima e dopo grandi novità. Oltre ai grandi classici legati a Dante come la zona del Silenzio – costruita intorno alla tomba del poeta che comprende il Quadrarco di Braccioforte, la chiesa di San Francesco e il complesso conventuale francescano – o le tracce della Ravenna trecentesca (dove Dante trascorse i suoi ultimi anni, dalle case dei Da Polenta e quella dei Traversari fino alla pineta citata nella descrizione del Paradiso terrestre), quest’autunno Ravenna ha in serbo inaugurazioni imperdibili legate al poeta.

