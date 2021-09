Tennis: Atp Indian Wells, Sinner e Berrettini giocheranno insieme in doppio (2) (Di martedì 21 settembre 2021) (Adnkronos) – In doppio in California sarà presente anche Simone Bolelli – ormai dedito a tempo pieno solo a questa specialità – con l’argentino Maximo Gonzalez. Per quanto riguarda il singolare, sui campi nel deserto californiano, dove si tornerà a giocare dopo due anni e mezzo a causa della pandemia di Covid-19, sono sette i giocatori italiani che figurano nella lista degli iscritti per il main draw, che vede al momento in testa Novak Djokovic, seguito da Daniil Medvedev, campione degli US Open, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) (Adnkronos) – Inin California sarà presente anche Simone Bolelli – ormai dedito a tempo pieno solo a questa specialità – con l’argentino Maximo Gonzalez. Per quanto riguarda il singolare, sui campi nel deserto californiano, dove si tornerà a giocare dopo due anni e mezzo a causa della pandemia di Covid-19, sono sette i giocatori italiani che figurano nella lista degli iscritti per il main draw, che vede al momento in testa Novak Djokovic, seguito da Daniil Medvedev, campione degli US Open, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

