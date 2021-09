Salento | travolto dal cedimento di un solaio mente faceva manutenzione | muore operaio 39enne

(Di martedì 21 settembre 2021) Undi 39 anni, Fabio Sicuro, originario di Martano, è morto mentre demoliva ildi un garage. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo è statodalimprovviso del lastrico su cui stava lavorando con un martello pneumatico: è precipitato al suolo ed è stato schiacciato dalle macerie. È successo a Palmariggi, nel. L’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale di Scorrano (Lecce), dove è deceduto poco dopo. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Lecce dove si svolgerà l’autopsia come disposto dal pm della procura di Lecce. Disposto inoltre il sequestro del cantiere per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto, oltre ai carabinieri di Scorrano, gli ispettori dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di ...

