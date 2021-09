Minecraft | 1 | 1 miliardi di dollari nel 2020 | è il videogioco di maggior successo – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 21 settembre 2021)si conferma ildinella storia con nuovi dati interni riguardanti i ricavi generati nel corso del..continua a macinare numeri impressionanti, che lo certificano comedinella storia di questo medium, come ribadito dai risultati emersi per l’anno scorso che parlano di 1,1digenerati nel corso del. L’informazione arriva dal profilo LinkedIn di Austin Joseph, scovata dal solito Timur222, vero e proprio cacciatore di informazioni di questo tipo sempre molto attivo su Twitter. È vero che non si tratta di una comunicazione ufficiale rivolta al pubblico, … Notizie giochi PC WindowsRead ...

... la maggioranza dei suoi utenti ha fra gli 8 e i 13 anni e vale oltre 47di dollari. ... Anchedi Microsoft viene usato come esempio di gioco dove gli utenti possono sia creare ...... raggiungendo un potenziale picco di 175,5di dollari entro la fine del 2021 . ... Per quanto riguarda i giochi più popolari,è in cima alle classifiche come gioco utilizzato più ...Ovviamente con un successo del genere e così duraturo anche i guadagni sono alle stelle, e come viene fatto notare di recente dall’utente di Twitter ‘Timur222’ nel 2020 Minecraft ha generato la ...Minecraft si conferma il videogioco di maggior successo nella storia con nuovi dati interni riguardanti i ricavi generati nel corso del 2020.. Minecraft continua a macinare numeri impressionanti, ...