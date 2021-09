Meteo, al via l’estate settembrina: durerà fino a sabato (Di martedì 21 settembre 2021) Un anticiclone si sta affermando con decisione sul nostro Paese regalandoci ancora qualche giorno d’estate. Sono attese giornate con prevalenza di sole e temperature piuttosto gradevoli, fino a 26-29 gradi al Centro e sopra i 30 al Sud (farà più fresco al Nord). Questa situazione potrebbe durare fino alla prima parte del weekend, dopo il tempo tornerà a guastarsi per l'arrivo di una perturbazione atlantica. A partire da mercoledì 22 settembre la pressione tornerà progressivamente a salire e ad aumentare la stabilità sulla nostra Penisola. Masse d’aria calda sono in arrivo al Sud con un deciso aumento delle temperature .Le previsioni al NordSole lungo le coste, annuvolamenti sulla Val Padana centro occidentale in miglioramento nel corso del giorno. Massime fresche e comprese tra 22 e 24 gradi.Le previsioni al CentroGiornata quasi estiva con tempo ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 settembre 2021) Un anticiclone si sta affermando con decisione sul nostro Paese regalandoci ancora qualche giorno d’estate. Sono attese giornate con prevalenza di sole e temperature piuttosto gradevoli,a 26-29 gradi al Centro e sopra i 30 al Sud (farà più fresco al Nord). Questa situazione potrebbe durarealla prima parte del weekend, dopo il tempo tornerà a guastarsi per l'arrivo di una perturbazione atlantica. A partire da mercoledì 22 settembre la pressione tornerà progressivamente a salire e ad aumentare la stabilità sulla nostra Penisola. Masse d’aria calda sono in arrivo al Sud con un deciso aumento delle temperature .Le previsioni al NordSole lungo le coste, annuvolamenti sulla Val Padana centro occidentale in miglioramento nel corso del giorno. Massime fresche e comprese tra 22 e 24 gradi.Le previsioni al CentroGiornata quasi estiva con tempo ...

