LIVE MotoGP, Test Misano 2021 in DIRETTA: Bagnaia al comando davanti a Miller e Aleix Espargaro. 10° Valentino Rossi (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.34 Torna a girare anche Miller dopo esser rientrato ai box. 16.32 1:31:801! Che tempo per Pecco Bagnaia! Torna al comando la sua Ducati davanti al compagno Jack Miller! Primo pilota ad andare sotto 1:32.000- 16.30 AGGIORNAMENTO TEMPI Test Misano DAY-1: 1 43 J. Miller 1:32.116 2 41 A. Espargaro +0.003 3 44 P. Espargaro +0.045 4 20 F. QUARTARARO +0.141 5 63 F. Bagnaia +0.150 6 5 J. ZARCO +0.232 7 36 J. MIR +0.405 8 73 A. MARQUEZ +0.476 9 12 M. VIÑALES +0.509 10 46 V. Rossi +0.529 16.28 Riparte dopo lungo ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.34 Torna a girare anchedopo esser rientrato ai box. 16.32 1:31:801! Che tempo per Pecco! Torna alla sua Ducatial compagno Jack! Primo pilota ad andare sotto 1:32.000- 16.30 AGGIORNAMENTO TEMPIDAY-1: 1 43 J.1:32.116 2 41 A.+0.003 3 44 P.+0.045 4 20 F. QUARTARARO +0.141 5 63 F.+0.150 6 5 J. ZARCO +0.232 7 36 J. MIR +0.405 8 73 A. MARQUEZ +0.476 9 12 M. VIÑALES +0.509 10 46 V.+0.529 16.28 Riparte dopo lungo ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? PECCO VINCE ANCORAAA ?? ENEA FAVOLOSO SUL PODIOOOOOO LIVE ? - Frank_Rolon11 : RT @gponedotcom: Nei #MisanoTest ci sono 3 @DucatiMotor davanti a tutti con @jackmilleraus @PeccoBagnaia e @JohannZarco1 Tutti gli aggiorna… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Misano 2021 in DIRETTA: due Ducati ufficiali in testa terzo Quartararo davanti a Zarco. 7° Morbide… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Misano 2021 in DIRETTA: Miller al comando davanti a Bagnaia Quartararo 5° davanti a Morbidelli Val… - MotoGPEnAbiert0 : RT @gponedotcom: Nei #MisanoTest ci sono 3 @DucatiMotor davanti a tutti con @jackmilleraus @PeccoBagnaia e @JohannZarco1 Tutti gli aggiorna… -