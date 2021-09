Litigio per questioni condominiali finisce in tragedia: 72enne preso a sprangate in testa (Di martedì 21 settembre 2021) Un uomo, identificato come M.M. classe 1966, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Latina nella giornata di ieri, lunedì 20 settembre. Il 57enne, pregiudicato, si è reso responsabile di lesioni aggravate: ha aggredito il vicino con una spranga. L’arresto dopo l’aggressione I poliziotti del Commissariato della Polizia di Stato di Terracina sono intervenuti in un’abitazione del centro cittadino terracinese a seguito di una segnalazione per una lite violenta pervenuta al centralino di soccorso pubblico “113”. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una persona con una profonda ferita alla testa. La vittima, un 72enne che si era rifugiato nella propria abitazione, ha raccontato agli agenti di essere stato aggredito con un bastone in metallo da un suo vicino, per vecchie questioni condominiali. Nel mentre personale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 settembre 2021) Un uomo, identificato come M.M. classe 1966, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Latina nella giornata di ieri, lunedì 20 settembre. Il 57enne, pregiudicato, si è reso responsabile di lesioni aggravate: ha aggredito il vicino con una spranga. L’arresto dopo l’aggressione I poliziotti del Commissariato della Polizia di Stato di Terracina sono intervenuti in un’abitazione del centro cittadino terracinese a seguito di una segnalazione per una lite violenta pervenuta al centralino di soccorso pubblico “113”. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una persona con una profonda ferita alla. La vittima, unche si era rifugiato nella propria abitazione, ha raccontato agli agenti di essere stato aggredito con un bastone in metallo da un suo vicino, per vecchie. Nel mentre personale ...

