Lele Adani sbarca in Rai: sarà opinionista di 90 minuto (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo l'addio al veleno a Sky, l'ex calciatore Lele Adani sbarca in Rai, sempre nel suo ormai canononico ruolo di opinionista. Da domenica 26 settembre o al massimo da domenica 3 ottobre, sarà ospite fisso della nota trasmissione calcistica di Rai 1, 90 minuto, al fianco del conduttore Marco Lollobrigida. Lele Adani sbarca in Rai: quale sarà il suo ruolo? L'indiscrezione è stata lanciata dal blog televisivo 'davidemaggio.it', che ha fornito maggiori dettagli sul ruolo che avrà l'ex difensore di Inter, Fiorentina e Brescia. Si occuperà sostanzialmente di commentare la giornata di campionato esprimendo anche giudici tecnici. Una notizia, wiesta, arrivata a sorpresa dopo che lo scorso 7 luglio Adani ...

