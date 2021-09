Lapadula: “Non è stati facile restare in B ma ho le mie motivazioni”. E poi ‘punge’ Inzaghi… (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tre gol nel ritorno al Vigorito. Gianluca Lapadula entra e cambia la partita dimostrando di poter fare la differenza. L’attaccante giallorosso ha commentato la prestazione con i veneti al termine del match ai microfoni di Ottochannel: Ringraziamenti – “Ci tenevo tantissimo a ringraziare i ragazzi della squadra. Non è stato semplice l’ultimo periodo ma sono stato accolto sempre con grandi sorrisi. Il gruppo era già forte l’anno scorso, quest’anno credo sia ancora più forte”. Benevento – “Anche lo scorso anno si è visto il giocatore ma anche il professionista, ammetto che non è stato semplice per me restare in B ma ho le mie motivazioni”. Perù – “Sin dal primo giorno il Perù mi ha accolto come un figlio e come un fratello, non posso che ringraziare tutto il popolo del Perù”. Tifosi – “Il pubblico ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tre gol nel ritorno al Vigorito. Gianlucaentra e cambia la partita dimostrando di poter fare la differenza. L’attaccante giallorosso ha commentato la prestazione con i veneti al termine del match ai microfoni di Ottochannel: Ringraziamenti – “Ci tenevo tantissimo a ringraziare i ragazzi della squadra. Non è stato semplice l’ultimo periodo ma sono stato accolto sempre con grandi sorrisi. Il gruppo era già forte l’anno scorso, quest’anno credo sia ancora più forte”. Benevento – “Anche lo scorso anno si è visto il giocatore ma anche il professionista, ammetto che non è stato semplice per mein B ma ho le mie”. Perù – “Sin dal primo giorno il Perù mi ha accolto come un figlio e come un fratello, non posso che ringraziare tutto il popolo del Perù”. Tifosi – “Il pubblico ...

