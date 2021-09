L'accoglienza di Biden a colpi di frusta (Di martedì 21 settembre 2021) Stanno facendo significativo scalpore le immagini diffuse ieri (e risalenti a domenica scorsa), che ritraggono degli agenti di frontiera statunitensi a cavallo, mentre usano delle fruste contro dei migranti che cercano di attraversare il confine degli Stati Uniti. In particolare, secondo quanto riferito da El Paso Times, un "agente ha agitato minacciosamente la sua frusta, caricando il suo cavallo verso gli uomini nel fiume che stavano cercando di tornare a un accampamento sotto il ponte internazionale a Del Rio dopo aver comprato cibo e acqua a Ciudad Acuña, in Messico". I fatti si sono svolti nel più ampio contesto dell'ingente flusso di profughi haitiani che, da svariati giorni, stanno cercando di entrare negli Stati Uniti. In un comunicato diffuso ieri sera, il Dipartimento della sicurezza interna ha affermato che ... Leggi su panorama (Di martedì 21 settembre 2021) Stanno facendo significativo scalpore le immagini diffuse ieri (e risalenti a domenica scorsa), che ritraggono degli agenti di frontiera statunitensi a cavallo, mentre usano delle fruste contro dei migranti che cercano di attraversare il confine degli Stati Uniti. In particolare, secondo quanto riferito da El Paso Times, un "agente ha agitato minacciosamente la sua, caricando il suo cavallo verso gli uomini nel fiume che stavano cercando di tornare a un accampamento sotto il ponte internazionale a Del Rio dopo aver comprato cibo e acqua a Ciudad Acuña, in Messico". I fatti si sono svolti nel più ampio contesto dell'ingente flusso di profughi haitiani che, da svariati giorni, stanno cercando di entrare negli Stati Uniti. In un comunicato diffuso ieri sera, il Dipartimento della sicurezza interna ha affermato che ...

