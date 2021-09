Il Paradiso Delle Signore, Puntate dal 27 Settembre all’1 Ottobre 2021: Vittorio assume Flora! (Di martedì 21 settembre 2021) Il Paradiso Delle Signore, trama Puntate dal 27 Settembre all’1 Ottobre 2021: Vittorio decide di assumere come stilista la figlia illegittima di Achille, Flora. Questo causa molti problemi ad Adelaide. Intanto Salvatore inizia a provare qualcosa per Anna… Il Paradiso Delle Signore entra nel vivo. I protagonisti della settimana dal 27 Settembre all’1 Ottobre 2021, saranno indirettamente Umberto ed Adelaide, che scopriranno della permanenza definitiva di Flora a Milano. Al centro dell’attenzione ci sarà anche Salvatore con il suo possibile nuovo amore. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 21 settembre 2021) Il, tramadal 27decide dire come stilista la figlia illegittima di Achille, Flora. Questo causa molti problemi ad Adelaide. Intanto Salvatore inizia a provare qualcosa per Anna… Ilentra nel vivo. I protagonisti della settimana dal 27, saranno indirettamente Umberto ed Adelaide, che scopriranno della permanenza definitiva di Flora a Milano. Al centro dell’attenzione ci sarà anche Salvatore con il suo possibile nuovo amore. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo ...

Advertising

quartapresenza : RT @barbybpgirl: @quartapresenza sta cominciando il Paradiso delle Signore, ti aspetto per i commenti ?? - barbybpgirl : @quartapresenza sta cominciando il Paradiso delle Signore, ti aspetto per i commenti ?? - Etya73 : RT @giildagio: Ravenna è una delle nove città italiane scelte dal gruppo Enel per l'omaggio a Dante Alighieri in occasione del settecentena… - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore, spoiler venerdì 24 settembre: Tina copre Giuseppe - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 settembre 2021 -