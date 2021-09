GF Vip 6 | il vippone pronto a mollare | “Troppo grave | me ne vado”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 settembre 2021) La terza diretta del GF Vip 6, che è andata in onda lunedì 20 settembre 2021, è stata piena di sorprese ma sicuramente meno piena del dopo puntata. Come sempre, spento il collegamento con lo studio di Alfonso Signorini, i concorrenti hanno commentato insieme quanto accaduto durante la serata e non solo. Tommaso Eletti ha per esempio confidato a Nicola Pisu di aver avuto anche lui un passato difficile e di essere stato in un centro per uscire dalla dipendenza. E se dopo la scorsa puntata era stato proprio l’ex volto di Temptation Island a mostrarsi insofferente e a voler dunque lasciare il GF Vip 6, lunedì notte un altro inquilino ha manifestato lo stesso desiderio. Ma non perché non si trova a suo agio nella Casa, come diceva Tommaso Eletti, ma perché letteralmente furioso con Soleil Sorge. Stiamo ovviamente parlando di Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano che con ...