Expo 2020 Dubai | Record 192 countries taking part

(Di martedì 21 settembre 2021) The six - month event in the United Arab Emirates (UAE) could attract as many 25 million visitors although it is difficult to make forecasts given the disruption the pandemic is causing international ...

ROME, SEP 21 -Dubai is set to open its doors on October 1 with a record 192 countries taking part. The last Universal Exposition in Milan in 2015, for example, had 141 participating countries and ...ROME, SEP 21 -Dubai and AC Milan have agreed to form a partnership in which the Serie A giants will work to deliver the aims of the Universal Exposition. The appeal of the seven - time European champions ...Tra gli artisti coinvolti anche il trombettista di Berchidda Paolo Fresu. Otto start up sarde all’evento tecnologico Gitex ...AGI - È ufficialmente partito il conto alla rovescia. Tra meno di dieci giorni, il 30 settembre, avrà luogo la cerimonia di apertura di Expo 2020 Dubai, prima Esposizione Universale dell’area MENASA ( ...