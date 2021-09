Dragon Ball Z: Kakarot, il trailer di lancio su Nintendo Switch – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 21 settembre 2021) Bandai Namco ha pubblicato uno spettacolare trailer di lancio per la versione Nintendo Switch di Dragon Ball Z: Kakarot, che include nativamente il DLC A New Power Awakens.. Dragon Ball Z: Kakarot sarà disponibile a partire dal 24 settembre anche su Nintendo Switch con un’edizione che include nativamente il pacchetto A New Power Awakens, e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio. Annunciato a giugno, Dragon Ball Z: Kakarot per Nintendo Switch porterà anche sulla console ibrida giapponese ... Leggi su helpmetech (Di martedì 21 settembre 2021) Bandai Namco ha pubblicato uno spettacolarediper la versionediZ:, che include nativamente il DLC A New Power Awakens..Z:sarà disponibile a partire dal 24 settembre anche sucon un’edizione che include nativamente il pacchetto A New Power Awakens, e non poteva mancare uno spettacolaredi. Annunciato a giugno,Z:perporterà anche sullaibrida giapponese ...

Advertising

Giosu60742515 : @lowkey_kiky io guardavo Naruto e Dragon Ball, poi che livelli s'intende, lo capirò - iS2iceboy : sei la, dragon ball? KKKKKKK - nugetdchocolate : JASDHJA que si se parece a one piece , dragon ball o naruto? mi compa en donde se quedo? - infoitsport : I 10 migliori videogiochi di Dragon Ball per i veri fan di Goku e Vegeta – SpecialeVideogiochi per PC e console |… - dr91j : Un mese fa la Juve era una squadra giovane. Adesso non è più una squadra giovane. Evidentemente alla Continassa si… -