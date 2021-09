Da ottobre servizi on line del Fisco per i cittadini solo con Spid, Cie e Cns (Di martedì 21 settembre 2021) Dalla mezzanotte del 30 settembre 2021 verranno dismesse le credenziali rilasciate ai privati cittadini, quindi per accedere ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° ottobre saranno valide soltanto le tre “chiavi digitali” Spid, Cie e Cns. Già dallo scorso maggio ai privati cittadini non venivano più rilasciati user e password, mentre era ancora possibile usare le vecchie credenziali di cui si disponeva. Dal prossimo mese anche queste andranno in soffitta. Nulla cambia invece per le persone fisiche titolari di partita IVA e per le persone giuridiche che potranno continuare ad utilizzare le proprie credenziali anche dopo il 1° ottobre e fino a che non verranno stabilite le nuove regole per queste categorie con un ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 settembre 2021) Dalla mezzanotte del 30 settembre 2021 verranno dismesse le credenziali rilasciate ai privati, quindi per accedere aiondell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1°saranno valide soltanto le tre “chiavi digitali”, Cie e Cns. Già dallo scorso maggio ai privatinon venivano più rilasciati user e password, mentre era ancora possibile usare le vecchie credenziali di cui si disponeva. Dal prossimo mese anche queste andranno in soffitta. Nulla cambia invece per le persone fisiche titolari di partita IVA e per le persone giuridiche che potranno continuare ad utilizzare le proprie credenziali anche dopo il 1°e fino a che non verranno stabilite le nuove regole per queste categorie con un ...

