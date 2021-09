Covid, in Campania 236 positivi: 6 i decessi, calano i ricoveri (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 236, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 18.697 test. Torna a calare il tasso di incidenza che passa dal 3,02% all’1,26%. Sono 6 i morti: 5 nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. In merito alla situazione negli ospedali, calano i ricoveri in terapia intensiva (sono 16, meno 4 rispetto al dato precedente) e anche in degenza (si attestano a quota 289 rispetto ai 304 precedenti, meno 15). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)positivi del giorno: 236 Test: 18.697 Deceduti: 5 (*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 236, in, i casialnelle ultime 24 ore su 18.697 test. Torna a calare il tasso di incidenza che passa dal 3,02% all’1,26%. Sono 6 i morti: 5 nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. In merito alla situazione negli ospedali,in terapia intensiva (sono 16, meno 4 rispetto al dato precedente) e anche in degenza (si attestano a quota 289 rispetto ai 304 precedenti, meno 15). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 236 Test: 18.697 Deceduti: 5 (*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia ...

