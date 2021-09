Al Salone Nautico di Genova +12% di contratti firmati

(Di martedì 21 settembre 2021), 21 set. (Adnkronos) - I visitatori del 61°disono stati 92.377 alle 12 di oggi: il 30% in più rispetto all'edizione 2020. Rispetto all'anno scorso sono cresciuti del 12% i. Ad annunciare i dati è il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi nel corso della Conferenza stampa di chiusura deldi, la manifestazione organizzata da Confindustria Nautica e da 'I Saloni Nautici' dal 16 al 21 settembre. "Nuovo - commenta - è l'aggettivo che meglio descrive il2021. Un nuovo grande successo, dopo l'edizione 2020, l'unica esposizione svolta in Europa. La nuova area Superyacht, la nuova banchina per la Vela, i nuovi ...

E dopo il debutto a inizio estate al Salone di Venezia, il Dogado è stato battezzato sul campo lo scorso weekend sul Lago di Como, a Villa d'Este, in occasione della prima edizione di "...Al Salone di Genova la Bluegame presenta un nuovo yacht di ultima generazione: il BGX 60 . Innovazione e design si uniscono in un piccolo grande gioiello su mare. Salone di Genova: ...Condividi questo articolo:Genova, 21 set. (Adnkronos) – I visitatori del 61° Salone Nautico di Genova sono stati 92.377 alle 12 di oggi: il 30% in più rispetto all'edizione 2020. Rispetto all'anno scorso sono cresciuti del 12% i contratti firmati. Ad annunciare i dati è il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi nel corso della Conferenza stampa di chiusura del Salone di Genova, la manifestazione organizzata da Confindustria Nautica e da 'I Saloni Nautici' dal 16 al 21 settembre. Banchine e stand presi d'assalto, due giorni di sold out e gli altri con visitatori in crescita costante: sono i numeri del Salone Nautico di Genova, 61esima edizione.