A Napoli la “censura” religiosa si combatte a suon di bestemmie: manifesti in tutta la città (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 sett – Napoli si è svegliata “allietata” (si fa per dire) da manifesti che riportano bestemmie assortite su pubblicità vintage o meno rielaborate per l’occasione. Si tratta di una iniziativa del festival Ceci n’est pas un blasphéme , kermesse “delle arti censurate e contro la censura religiosa”. Napoli tappezzata di bestemmie In breve, le bestemmie che vedete in giro per Napoli sono un’installazione artistica. O per usare le parole degli stessi realizzatori, “subvertising che abusa e si appropria creativamente degli spazi della propaganda pubblicitaria per diffondere messaggi di denuncia e di libertà”. Queste le parole di Emanuela Marmo, direttrice di Ceci n’est pas un blasphème, il festival “delle arti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 sett –si è svegliata “allietata” (si fa per dire) dache riportanoassortite su pubblicità vintage o meno rielaborate per l’occasione. Si tratta di una iniziativa del festival Ceci n’est pas un blasphéme , kermesse “delle artite e contro la”.tappezzata diIn breve, leche vedete in giro persono un’installazione artistica. O per usare le parole degli stessi realizzatori, “subvertising che abusa e si appropria creativamente degli spazi della propaganda pubblicitaria per diffondere messaggi di denuncia e di libertà”. Queste le parole di Emanuela Marmo, direttrice di Ceci n’est pas un blasphème, il festival “delle arti ...

