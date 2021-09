“Vogliamo una scuola in presenza tutto l’anno”, la protesta dei genitori contro Dad e classi pollaio (Di lunedì 20 settembre 2021) "Vogliamo una scuola in presenza tutto l'anno". Questo è lo slogan scritto sulla gran parte degli striscioni comparsi questa mattina sui cancelli di diverse scuole di Bari, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito della mobilitazione organizzata in tutta Italia dall'associazione "Priorità alla scuola", composta prevalentemente da genitori, che nel pomeriggio a Bari terrà anche una assemblea davanti all'Ufficio scolastico regionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 settembre 2021) "unainl'anno". Questo è lo slogan scritto sulla gran parte degli striscioni comparsi questa mattina sui cancelli di diverse scuole di Bari, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito della mobilitazione organizzata in tutta Italia dall'associazione "Priorità alla", composta prevalentemente da, che nel pomeriggio a Bari terrà anche una assemblea davanti all'Ufficio scolastico regionale. L'articolo .

Scuola:protesta genitori Bari, 'basta dad e classi pollaio' "Vogliamo una scuola in presenza tutto l'anno". E' lo slogan scritto sulla gran parte degli striscioni comparsi questa mattina sui cancelli di diverse scuole di Bari, in occasione dell'inizio dell'anno ...

Ceppitelli: "Vogliamo una stagione con meno sofferenza del passato" Calcio Casteddu Scuola:protesta genitori Bari, 'basta dad e classi pollaio' BARI, 20 SET - "Vogliamo una scuola in presenza tutto l'anno". E' lo slogan scritto sulla gran parte degli striscioni comparsi questa mattina sui cancelli di diverse scuole di Bari, in occasione dell' ...

