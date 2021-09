Tensione Juve, lite Szczesny e Rabiot per il gol del Milan. Perciò Allegri in ritardo in tv (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Corriere Torino riferisce del clima teso in casa Juventus. In campo e poi anche nello spogliatoio dopo il pareggio 1-1 col Milan, soprattutto in relazione al gol del pareggio subito di testa da Rebic. Scrive Massimiliano Nerozzi (ripreso anche da Calcioefinanza) il portiere polacco si era già innervosito col francese per il calcio d’angolo concesso al Milan. Lo ha spinto platealmente nella posizione che il francese avrebbe dovuto presidiare sul corner, all’imbocco dell’area piccola. Proprio dove Rebic è saltato e ha fatto gol. Rabiot si è disinteressato delle indicazioni, sia pur aggressive, del portiere, e la Juve ha incassato la rete dell’1-1 che tanto ha fatto inalberare Allegri. Sostiene il Corriere Torino che la discussione è andata avanti anche nel post-partita, insieme ad ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Corriere Torino riferisce del clima teso in casantus. In campo e poi anche nello spogliatoio dopo il pareggio 1-1 col, soprattutto in relazione al gol del pareggio subito di testa da Rebic. Scrive Massimiliano Nerozzi (ripreso anche da Calcioefinanza) il portiere polacco si era già innervosito col francese per il calcio d’angolo concesso al. Lo ha spinto platealmente nella posizione che il francese avrebbe dovuto presidiare sul corner, all’imbocco dell’area piccola. Proprio dove Rebic è saltato e ha fatto gol.si è disinteressato delle indicazioni, sia pur aggressive, del portiere, e laha incassato la rete dell’1-1 che tanto ha fatto inalberare. Sostiene il Corriere Torino che la discussione è andata avanti anche nel post-partita, insieme ad ...

