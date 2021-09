Sono 32 i nuovi contagi registrati in FVG lunedì 20 settembre (Di lunedì 20 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.255 tamponi molecolari Sono stati rilevati 29 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,31%. Sono inoltre 935 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali Sono stati rilevati 3 casi (0,32%). Nella giornata odierna si registra un decesso, Sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre Sono 48 gli ospedalizzati in altri reparti. Complessivamente i decessi ammontano a 3.815, con la seguente suddivisione territoriale: 820 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti Sono 107.783, i clinicamente guariti 112 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.258. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia Sono stati ... Leggi su udine20 (Di lunedì 20 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.255 tamponi molecolaristati rilevati 29con una percentuale di positività del 2,31%.inoltre 935 i test rapidi antigenici eseguiti dai qualistati rilevati 3 casi (0,32%). Nella giornata odierna si registra un decesso,11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre48 gli ospedalizzati in altri reparti. Complessivamente i decessi ammontano a 3.815, con la seguente suddivisione territoriale: 820 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti107.783, i clinicamente guariti 112 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.258. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giuliastati ...

