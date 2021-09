Scelte 'difensive', giovani e cambi: per Max il 'salvatore' è l'ora delle critiche social (Di lunedì 20 settembre 2021) La Juve con soli due punti in classifica dopo quattro giornate di campionato impone ai tifosi bianconeri un inizio di settimana pesante da digerire. Sullo scontro diretto col Milan c'erano grandi ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 settembre 2021) La Juve con soli due punti in classifica dopo quattro giornate di campionato impone ai tifosi bianconeri un inizio di settimana pesante da digerire. Sullo scontro diretto col Milan c'erano grandi ...

Advertising

sportli26181512 : Scelte 'difensive', giovani e cambi: per Max il 'salvatore' è l'ora delle critiche social: Scelte “difensive”, giov… - Juve_Gelo : RT @Gazzetta_it: Scelte “difensive”, giovani e cambi: per Max il “salvatore” è l’ora delle critiche social - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @Gazzetta_it: Scelte “difensive”, giovani e cambi: per Max il “salvatore” è l’ora delle critiche social - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Scelte “difensive”, giovani e cambi: per Max il “salvatore” è l’ora delle critiche social - Gazzetta_it : Scelte “difensive”, giovani e cambi: per Max il “salvatore” è l’ora delle critiche social -