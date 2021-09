Quando finisce Reazione a Catena 2021 e quando inizia L’Eredità: la data ufficiale (Di lunedì 20 settembre 2021) Ultima settimana per Reazione a Catena, il programma dell’estate di Rai 1 che allena la mente e che ogni giorno appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra catene e parole da indovinare, in un’intesa che deve essere tutta vincente, il programma condotto da Marco Liorni sta giungendo al capolinea per dare spazio a L’Eredità, il game show più amato e seguito di sempre. Leggi anche: Reazione a Catena, quanto hanno vinto i Fraintesi fino ad oggi: montepremi e chi sono i campioni quando finisce Reazione a Catena e quando inizia L’Eredità? Finalmente c’è una data ufficiale. Reazione a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 settembre 2021) Ultima settimana per, il programma dell’estate di Rai 1 che allena la mente e che ogni giorno appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra catene e parole da indovinare, in un’intesa che deve essere tutta vincente, il programma condotto da Marco Liorni sta giungendo al capolinea per dare spazio a, il game show più amato e seguito di sempre. Leggi anche:, quanto hanno vinto i Fraintesi fino ad oggi: montepremi e chi sono i campioni? Finalmente c’è unaa ...

