Idee che funzionano Angelo Calculli Manager d Achille lauro Marina Abramovi? in una performance al museo Mudec di Milano (Di lunedì 20 settembre 2021) Achille IDOL IS PRESENT” È IL TRIBUTO CHE LA POPSTAR ROMANA FARÀ ALLA CELEBRE performance “THE ARTIST IS PRESENT”, MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021 AL museo DELLE CULTURE DI Milano. UN EVENTO ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELL’USCITA DEL LIBRO FOTOGRAFICO CHE DOCUMENTA I SUOI SHOW SANREMESI. insieme al suo inseparabile Manager Angelo Calculli, Achille lauro presenta il suo nuovo libro fotografico e non poteva che farlo in un modo eccentrico. Il cantante ha già dimostrato più volte la sua propensione a prendere spunto dalla storia dell’arte antica e contemporanea: ha impersonato il San Francesco di Giotto nella prima serata del 2020 a Sanremo, poi la collezionista Luisa Casati Stampa sempre sul palco dell’Ariston, la Pietà di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 20 settembre 2021)IDOL IS PRESENT” È IL TRIBUTO CHE LA POPSTAR ROMANA FARÀ ALLA CELEBRE“THE ARTIST IS PRESENT”, MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021 ALDELLE CULTURE DI. UN EVENTO ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELL’USCITA DEL LIBRO FOTOGRAFICO CHE DOCUMENTA I SUOI SHOW SANREMESI. insieme al suo inseparabilepresenta il suo nuovo libro fotografico e non poteva che farlo in un modo eccentrico. Il cantante ha già dimostrato più volte la sua propensione a prendere spunto dalla storia dell’arte antica e contemporanea: ha impersonato il San Francesco di Giotto nella prima serata del 2020 a Sanremo, poi la collezionista Luisa Casati Stampa sempre sul palco dell’Ariston, la Pietà di ...

Advertising

marattin : Forza @BentivogliMarco. Per spaventarlo non bastano quattro fessi che giocano a fare i “rivoluzionari”, cercando di… - Ettore_Rosato : La mia solidarietà e quella di tutta @ItaliaViva a @BentivogliMarco, alla sua famiglie e agli agenti di scorta vitt… - NicolaMorra63 : Se #Repubblica si legge quanto segue. Un tempo c'era chi orgogliosamente dimostrava che le campagne elettorali di p… - tosochris : RT @MilenaLazzaroni: #VMHero, la sfida di governare la magia delle nuvole????#cloud ??Il potere è e sarà a diposizione solo e soltanto di… - PassioneMessina : RT @CornerMessina: Le pagelle: fa bene Sullo ad arrabbiarsi e farlo pubblicamente, perché il primo passo per far assorbire le proprie idee… -