Calciatore aggredito brutalmente | arriva il videomessaggio di CR7

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 20 settembre 2021) Terribile notizia, quella che vede come protagonista Danny Hodgson, attaccante dell’EUC Joondalup, vittima di una tremenda aggressione. Ha voluto mostrare la propria solidarietà, attraverso un, il neo acquisto del Manchester United, Cristiano Ronaldo: “Ciao Danny, ho appena saputo della tua storia, spero che tu guarisca presto. Ti invito a venire ad una delle nostre partite a Manchester, quindi guarisci presto amico mio. Abbi cura di te“. Come riportato da serieanews.com, Hodgson, mentre stava entrando nella stazione ferroviaria di Perth, è stato attaccato improvvisamente e pestato. Il giocatore inglese, ex compagno di Dean Henderson (portiere dello United), si trova ora in terapia intensiva, in situazioni critiche. LEGGI ANCHE: Paratici pesca ancora in Serie A: il giocatore della Roma nel mirino! L'articolo proviene da Rompipallone - News ...