Bologna vs Genoa | tutto quello da sapere sul match

Leggi su footdata

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ilha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro il: mai nella storia della competizione ha ottenuto quattro successi consecutivi contro gli emiliani. Ilha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro partite contro ilin Serie A: i liguri non registrano cinque clean sheet di fila contro una singola avversaria nella competizione dal 2009 contro il Lecce. Ilha ottenuto finora due successi in quattro partite di campionato: dal 2004/05 in avanti, solo una volta i rossoblu hanno vinto tre delle prime cinque gare stagionali di Serie A, nel 2016/17. Il ...