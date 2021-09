WTA Portorose 2021: Jasmine Paolini sfida Alison Riske per la prima gioia sul circuito maggiore (Di domenica 19 settembre 2021) Che Jasmine Paolini fosse in un buon momento della propria carriera lo si era già capito agli US Open: riuscire a tenere degnamente testa a Victoria Azarenka, costringendo la bielorussa al tie-break nel secondo set, non è cosa da poco, considerando anche che si parla di colei che era chiamata a difendere la finale dell’anno precedente. Stavolta, però, la giocatrice di Lucca è riuscita a piazzare un altro bel tassello della propria crescita costante: la finale in un WTA 250. A Portorose la toscana sfiderà l’americana Alison Riske, e lo farà con la consapevolezza di non avere paura, visto com’è riuscita a ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) Chefosse in un buon momento della propria carriera lo si era già capito agli US Open: riuscire a tenere degnamente testa a Victoria Azarenka, costringendo la bielorussa al tie-break nel secondo set, non è cosa da poco, considerando anche che si parla di colei che era chiamata a difendere la finale dell’anno precedente. Stavolta, però, la giocatrice di Lucca è riuscita a piazzare un altro bel tassello della propria crescita costante: la finale in un WTA 250. Ala toscana sfiderà l’americana, e lo farà con la consapevolezza di non avere paura, visto com’è riuscita a ...

