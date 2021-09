Tensione al PSG | Messi viene sostituito e non stringe la mano a Pochettino

(Di domenica 19 settembre 2021) Leononlaal tecnico Mauricioal momento della sostituzione: la ricostruzione dell’accadutonello spogliatoio del Paris Saint-Germain tra Leoe Mauricio. Il fuoriclasse argentino, a secco anche nel match di Ligue 1 contro il Lione, non ha gradito la sostituzione effettuata dal tecnico argentino al 75?. Richiamato in panchina per fare spazio ad Achraf Hakimi,non ha volutore la. L'articolo ...

Leo Messi non stringe la mano al tecnico Mauricio Pochettino al momento della sostituzione: la ricostruzione dell'accaduto Tensione nello spogliatoio del Paris Saint-Germain tra Leo Messi e Mauricio P ...