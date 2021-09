Serie A: Milan, pari in extremis con la Juve (1-1). Fiorentina ai vertici della classifica: martedì sfida l’Inter (Di domenica 19 settembre 2021) Finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan con i bianconeri che vanno subito in vantaggio con Morata e poi vengono raggiunti da Rebic nella ripresa. Un punto per parte che serve a poco, ma permette ai rossoneri di agganciare l'Inter in testa alla classifica. E con la Fiorentina che, dopo quattro giornate di campionato, si trova lassù, con 9 punti (tre vittorie di fila), in attesa della prima partitissima al Franchi dopo anni: martedì sera arriverà proprio l'Inter L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 19 settembre 2021) Finisce 1-1 latrantus econ i bianconeri che vanno subito in vantaggio con Morata e poi vengono raggiunti da Rebic nella ripresa. Un punto per parte che serve a poco, ma permette ai rossoneri di agganciare l'Inter in testa alla. E con lache, dopo quattro giornate di campionato, si trova lassù, con 9 punti (tre vittorie di fila), in attesaprima partitissima al Franchi dopo anni:sera arriverà proprio l'Inter L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - OptaPaolo : 3 - Ante #Rebic è il primo giocatore del #Milan a segnare per tre presenze di fila contro la #Juventus in Serie A n… - luciaguglielmi : Risultato finale Serie A Juventus-Milan, bianconeri ancora a secco di vittorie - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @OptaPaolo: 3 - Ante #Rebic è il primo giocatore del #Milan a segnare per tre presenze di fila contro la #Juventus in Serie A nell'era d… -