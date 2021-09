Salvini: In Calabria, Letta sa di perdere e insulta la Lega (Di domenica 19 settembre 2021) – “Letta, disperato per le piazze vuote in Calabria, e sapendo che il Centrodestra vincerà con almeno 20 punti di distacco dal PD, passa il tempo a insultare me, la Lega e i Calabresi”. Lo ha dichiarato il capo della Lega Matteo Salvini. “Noi proponiamo ai cittadini – aggiunge Salvini – progetti su come riportare la Sanità calabrese in mani calabresi, mettendo fine a commissariamenti sciagurati decisi a Roma. E poi nuove strade, a partire dall’allargamento della 106, e proposte concrete su nuovi porti e ferrovie, lavoro, scuole e sicurezza. Invece, la sinistra preferisce ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 settembre 2021) – “, disperato per le piazze vuote in, e sapendo che il Centrodestra vincerà con almeno 20 punti di distacco dal PD, passa il tempo are me, lae i Calabresi”. Lo ha dichiarato il capo dellaMatteo. “Noi proponiamo ai cittadini – aggiunge– progetti su come riportare la Sanità calabrese in mani calabresi, mettendo fine a commissariamenti sciagurati decisi a Roma. E poi nuove strade, a partire dall’allargamento della 106, e proposte concrete su nuovi porti e ferrovie, lavoro, scuole e sicurezza. Invece, la sinistra preferisce ...

