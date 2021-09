**Pd: Letta, Prodi lo ascolto sempre, ma non Salvini** (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Io sono sempre molto attento a quello che dice Romano Prodi e mi sento in linea con molte scelte da lui fatte in passato. Oggi ha detto cose importanti, su questo lavoro di federare la coalizione e alle amministrative c'è un primo passo. Io ascolto quello che dice Prodi ma non chieda di ascoltare Salvini." Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta a Skytg24. "Io penso che non esistano due campi diversi, quello dei diritti e quello del sociale. Io penso che esista il tema di rendere la persona protagonista". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Io sonomolto attento a quello che dice Romanoe mi sento in linea con molte scelte da lui fatte in passato. Oggi ha detto cose importanti, su questo lavoro di federare la coalizione e alle amministrative c'è un primo passo. Ioquello che dicema non chieda di ascoltare Salvini." Lo dice il segretario del Pd Enricoa Skytg24. "Io penso che non esistano due campi diversi, quello dei diritti e quello del sociale. Io penso che esista il tema di rendere la persona protagonista".

Advertising

matteosalvinimi : Più sedie vuote che cittadini stamattina per Letta e il PD a Cosenza. Non spingete! Nello stesso momento, centinaia… - fattoquotidiano : “Per Letta sedie vuote, con me in centinaia”: l’attacco social di Salvini. La risposta del Pd: “Ha usato Photoshop,… - Rinaldi_euro : ?????? Invece di pensare a Salvini non si accorge che è il PD ad averlo abbandonato! Enrichetto per pochi intimi - al… - Roberta91754125 : @Adnkronos Letta e il pd saranno spazzati via come foglie secche alle prossime elezioni - Anna50732053 : RT @matteosalvinimi: Più sedie vuote che cittadini stamattina per Letta e il PD a Cosenza. Non spingete! Nello stesso momento, centinaia di… -